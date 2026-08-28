Чаще всего злоумышленники звонят самарским детям под видом сотрудников госорганов и медицинских служб

МТС и компания Positive Technologies представили совместное исследование, посвящённое безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в преддверии 1 сентября. Чаще всего злоумышленники представляются самарским детям по телефону сотрудниками государственных органов и медицинских служб или предлагают инвестиции.

Мошенники всё чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации с детьми и подростками в случае атаки становятся звонки (43%). Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребёнок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Ещё 27,3% строятся на желании ребёнка "спасти родителей", 18,2% — "спасти себя", 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребёнок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным. По данным аналитиков, примерно в каждой десятой игровой атаке ребёнок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения "легкой подработки", которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

"С началом нового учебного года мошенники активизируются и применяют как новые схемы, так и адаптированные под школьную повестку стандартные приемы: фишинговые магазины товаров для учебы, имитируют родительские чаты, рассылают фейковую информацию о несуществующих выплатах или кружках. В зоне риска всегда не только дети, но и родители, ведь именно к банковским данным взрослых ищут доступ злоумышленники. Для защиты нужен комплексный подход, который позволит обезопасить всю семью. В детских тарифах МТС защита от нежелательных и мошеннических звонков, а также фильтрация опасного контента в мобильной сети работают по умолчанию, без дополнительных настроек со стороны родителей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.