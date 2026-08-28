Чаще всего злоумышленники звонят самарским детям под видом сотрудников госорганов и медицинских служб

МТС и компания Positive Technologies представили совместное исследование, посвящённое безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в преддверии 1 сентября. Чаще всего злоумышленники представляются самарским детям по телефону сотрудниками государственных органов и медицинских служб или предлагают инвестиции.
Мошенники всё чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации с детьми и подростками в случае атаки становятся звонки (43%). Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребёнок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок.
Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Ещё 27,3% строятся на желании ребёнка "спасти родителей", 18,2% — "спасти себя", 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребёнок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным. По данным аналитиков, примерно в каждой десятой игровой атаке ребёнок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения "легкой подработки", которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.
"С началом нового учебного года мошенники активизируются и применяют как новые схемы, так и адаптированные под школьную повестку стандартные приемы: фишинговые магазины товаров для учебы, имитируют родительские чаты, рассылают фейковую информацию о несуществующих выплатах или кружках. В зоне риска всегда не только дети, но и родители, ведь именно к банковским данным взрослых ищут доступ злоумышленники. Для защиты нужен комплексный подход, который позволит обезопасить всю семью. В детских тарифах МТС защита от нежелательных и мошеннических звонков, а также фильтрация опасного контента в мобильной сети работают по умолчанию, без дополнительных настроек со стороны родителей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово