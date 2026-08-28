Стартовали съемки исторического военного детектива "Новый Вавилон" для Wink и РЕН ТВ

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканал РЕН ТВ анонсировали съемки исторического военного детектива "Новый Вавилон" (18+). В центре сюжета — противостояние оперуполномоченного МУРа и преступника, который задумал масштабную диверсию, ставящую под угрозу жизнь тысяч граждан и нерушимость советских границ. Главные роли в сериале исполнят Роман Евдокимов, Игорь Миркурбанов, Кирилл Зайцев, Анна Снаткина, Дарья Жовнер и Валентин Анциферов. Производством "Нового Вавилона" занимается компания Star Media по заказу "НМГ Студии", при участии РЕН ТВ и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Режиссер-постановщик — Петр Амелин ("По следу зверя"). Новый проект войдет в линейку Wink Originals. Премьеру сериала зрители увидят в онлайн-кинотеатре Wink и на канале РЕН ТВ.
1942 год. Сбежавший в столицу из заключения рецидивист Шляхтич (Игорь Миркурбанов) убивает милиционера Андрея Чащина — друга главного героя, оперативника МУРа Семёна Кочевого (Роман Евдокимов). Милиционеры узнают, что завербованный абвером (органом военной разведки и контрразведки Германии) Шляхтич направился из Москвы в Ташкент. Кочевого в составе оперативной группы отправляют на поимку опасного преступника. В командировке его сопровождает вдова погибшего товарища — Евгения (Анна Снаткина), которая отправилась на поиски годовалого сына, пропавшего в эвакуации. Кочевым движет чувство мести, а его личные интересы переплетаются с профессиональными. Столкновение с Шляхтичем дает милиционеру шанс не только отомстить убийце друга и спасти его сына, но и предотвратить серьезную диверсию против советской власти в Узбекистане.
Пётр Амелин, режиссер-постановщик:
"Мы приоткроем редко освещаемую страницу истории Великой Отечественной войны — эвакуацию. Действие разворачивается в Ташкенте в 1942 году, где кипела своя война — противостояние милиции и бандитизма. Миллионы советских граждан вместе с заводами, учреждениями, театрами и киностудиями эвакуировались в тыл, за тысячи километров от дома. Вслед за ними туда устремились и бандиты в расчете на то, что здесь не будет такого контроля, как в столице. Чтобы помочь местным оперативникам навести порядок, из Москвы были направлены специальные группы усиления из опытнейших сотрудников МУРа. В нашем проекте мы покажем, как происходила эта борьба. Помимо исторического контекста, в сериале разворачивается глубокая человеческая драма: главному герою предстоит найти сына погибшего от рук бандита друга".
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Дагестане, а также в Москве на натурных площадках кинопарка "Москино" — "Москва времен конструктивизма", "Центр Москвы", "Европейский город" и "Города Ближнего Востока и Средней Азии". В сериале также заняты Евгения Симонова, Александра Ребенок, Юлия Волкова, Александр Абрамович, Михаил Тарабукин, Дмитрий Лавров и другие.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово