В самарских селах разогнали мобильный интернет

Для 1500 сельских жителей Самарской области улучшили мобильную связь. Чтобы сельчане могли созваниваться с близкими и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, МегаФон построил новые базовые станции в селе Клявлино и поселке Светлодольск.
Первые упоминания о Клявлино датируются XVII веком. Сегодня через село проходят туристические маршруты к местной базам отдыха и единственному в области форелевому хозяйству. Ранее базовые станции оператора работали только в соседнем одноименном поселке, из-за чего сотовая связь на некоторых улицах села была нестабильной. С запуском собственной цифровой инфраструктуры покрытие LTE расширилось, а максимальная скорость передачи данных выросла до 120 Мбит/с.
Похожая техническая задача была решена и в Светлодольске Сергиевского района. Сотовый сигнал в поселение ранее поступал от базовых станций, расположенных в соседнем поселке Суходол. Установка нового телеком-оборудования позволила выровнять качество сети и увеличить скорость мобильного интернета как на улицах, так и в помещениях.
Расширение инфраструктуры в населенных пунктах также помогло снять нагрузку с соседних базовых станций и усилить сигнал в ближайших поселениях. Стабильное покрытие теперь доступно и на участках федеральной трассы М-5 "Урал" и региональной дороги Похвистнево — Клявлино. Автомобилисты и туристы могут сверяться с онлайн-навигаторами и оставаться на связи во время движения в направлении Татарстана и Оренбургской области.
"В среднем абонент, проживающий в Клявлинском и Сергиевском районах, расходует трафик наравне с горожанами — порядка 25 Гбайт в месяц, и этот показатель продолжает расти. Строительство инфраструктуры связи позволило выровнять качество мобильных услуг в небольших населенных пунктах со стандартами крупных городов. Теперь местные жители и гости могут без задержек пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом, видеоплатформами, социальными сетями и другими интернет-ресурсами", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово