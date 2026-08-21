Психолог ВСК учит детей не попадаться на уловки мошенников в интернете

Дети все чаще становятся жертвами мошенников — по данным МВД, по предварительным итогам прошлого года число таких преступлений выросло на 120%. Преступники чаще всего используют стремление подростков казаться взрослыми и самостоятельными. Наталья Римская, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, как юным интернет-пользователям стоит поступать в экстренной ситуации, чтобы не стать жертвами обмана.
Стремление доказать свою "взрослость" — одна из главных движущих сил подросткового возраста. Цифровая среда даёт для этого массу возможностей, но именно жажду независимости и используют мошенники. Они маскируются под работодателей или ровесников в чатах, обещая лёгкие деньги и полную самостоятельность — без лишних вопросов и без участия взрослых.
Чтобы подготовиться к возможным рискам, подростку важно придерживаться простых, но надёжных правил поведения в интернет-среде:
- Не сообщать номера карт, если сторонний пользователь обещает денежный подарок.
- Не спешить с решениями. Мошенники часто создают иллюзию срочности: "если не сейчас — то никогда", просят держать всё в секрете от родителей.
- Для подработки выбирать только проверенных работодателей. Быть бдительными, если "работодатель" обещает ежедневные выплаты, предлагает работу без оформления или деньги за выполнение слишком простых заданий.
- Не бояться отказывать в подозрительных просьбах. Например, оформив карту на своё имя и передав её другу, можно невольно стать дроппером. Стоит помнить, что вы говорите "нет" не человеку, а его просьбе.
- Тренировать критическое мышление. Стоит задавать себе простой вопрос: "Что может пойти не так в этой ситуации?". Такой подход помогает заранее увидеть риски, которые на первый взгляд кажутся безобидными.
Сильный выброс гормонов стресса вызывает растерянность и временно блокирует логическое мышление, чем пользуются мошенники. Именно поэтому полезно заранее вырабатывать навыки стабилизации эмоционального состояния — чтобы в критический момент действовать на "холодную" голову. Для этого хорошо подойдёт упражнение "Стоп!".
С — стойте. Не делайте и не говорите ничего.
Т — только назад. Сделайте шаг из ситуации: несколько циклов глубокого дыхания, умойтесь холодной водой, выполните простые физические упражнения, чтобы снять напряжение.
О — оцените своё состояние. Вызывает ли что-то подозрение? Есть ли признаки давления, спешки, секретности?
П — подумайте о действиях. Какие шаги помогут улучшить ситуацию? Можно ли посоветоваться с кем-то из взрослых?
Если подросток все же стал жертвой мошенников, стыд и страх, как правило, заставляют его до последнего скрывать случившееся, а это только усугубляет ситуацию. Поэтому родителям необходимо создать почву для доверия — ребенку важно знать, что есть люди, к которым можно обратиться в случае беды, и они помогут. Для этого достаточно простых, но последовательных шагов: выполнять свои обещания, уважать личные границы подростка, поддерживать безопасную атмосферу в семье и не ругать за ошибки и промахи. Доверие строится на предсказуемости и спокойном отношении взрослых.
"Если ребёнок всё-таки рассказал, что чуть не попался на уловки мошенников или уже отдал им деньги, выполнял какие-то просьбы, — не повторяйте ошибку, действуя на эмоциях. Не стоит обвинять подростка: жертвами манипуляций становится огромное число взрослых, а дети находятся в особой зоне риска. Главная задача на этом этапе — поддержать и успокоить. Скажите, что вы вместе всё решите. Составьте список действий для минимизации последствий — сохраните скриншоты переписок, заблокируйте счета и карты, обратитесь к адвокату и в полицию. А вот подробный анализ ситуации и выводы лучше отложить на некоторое время. Займитесь этим, когда эмоции немного улягутся и появится возможность взглянуть на ситуацию со стороны", — отметила Наталья Римская, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???