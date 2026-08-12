Новые приключения "Любопытной Варвары" начнутся 1 сентября на Wink

Премьера третьего сезона детского комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+) состоится 1 сентября 2026 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Съемки продолжения истории о юной сыщице проходили в Калининграде и окрестностях. К главным ролям вернутся юные актеры Полина Айнутдинова, Сергей Федоров и Вероника Журавлева, а также Виктор Бычков и Людмила Артемьева.
События нового сезона разворачиваются в летнем детском лагере, куда героев привозят их бабушка и дедушка. Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день в лагере юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ.
Режиссером третьего сезона под руководством авторов сериала - шоураннера Карена Оганесяна и креативного продюсера Юрия Коробейникова - стал дебютант Марк Нуриев. Производством занимались кинокомпания "Карго" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Фишер", "Комбинация", "Балет" и другие).
Юрий Коробейников, креативный продюсер:
"Наши герои повзрослели, поумнели, теперь у них совсем другие проблемы и переживания. Сможет ли Варя остаться сыщиком, для которого расследование важнее чувств? Это мы и узнаем в новом сезоне. Сразу отмечу: хотя мы и делаем проект о детях для детей, но мы прежде всего люди, которым хочется, чтобы работа была увлекательной. Лично для меня как автора важно сделать такую историю, которую было бы интересно смотреть мне самому. Поэтому в сериале шутки и ситуации, которые точно тронут большинство взрослых - хотя бы с ностальгической точки зрения. Будет любопытно прочувствовать их заново вместе с героями".
Полина Айнутдинова, исполнительница роли Вари:
"В этом сезоне у моей героини случится переход из детства во взрослый этап. Варя стала старше, вошла в подростковый возраст, и, конечно, ей стали нравиться мальчики. В таком возрасте сложно сдерживать эмоции".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово