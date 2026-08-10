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Логистика Транспорт и связь

Корпоративным клиентам Почты России стала доступна подписка на печатные издания

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России запустила сервис подписки на газеты и журналы для юридических лиц. Теперь компании могут оформить подписку для офисов и сотрудников онлайн через личный кабинет "Почта.Бизнес". Первым регионом запуска нового сервиса стала Москва, в дальнейшем услуга появится и в других регионах России.

Ранее оформить подписку через Почту России могли только физические лица. Теперь юридические лица могут выбрать необходимые газеты и журналы, подписаться на них и управлять услугой в едином цифровом кабинете. Корпоративная подписка особенно актуальна для компаний, которым важно регулярно получать деловые, отраслевые и общественно-политические издания, следить за изменениями законодательства, налоговой повесткой и тенденциями в своей сфере.

"Бизнесу важно иметь доступ к актуальной информации, в том числе следить за изменениями в разных сферах. Сначала мы протестировали новый сервис в Москве. Пилот показал хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать проект. Рассчитываем, что предприниматели по всей стране смогут оценить удобство корпоративной подписки", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.

Как отмечает заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов, печатные издания по-прежнему востребованы по всей стране. Через инфраструктуру Почты России ежегодно проходит более 300 млн экземпляров газет и журналов. Сеть Почты охватывает более 100 тысяч населённых пунктов и включает около 40 тысяч отделений, что позволяет доставлять печатные издания в том числе в небольшие и удалённые города и сёла.

Корпоративная подписка стала частью цифровой платформы "Почта.Бизнес". Благодаря единой оферте пользователи платформы получают доступ более чем к 120 услугам компании. Предприниматель может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету. Сегодня сервисами Почты России активно пользуются более 200 тысяч предпринимателей. Ежемесячно к ним присоединяются от 3 000 до 4 000 новых бизнес-клиентов.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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