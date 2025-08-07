Авито: строительные франшизы, туризм и ПВЗ — самый востребованный бизнес в Самаре

Спрос на готовый бизнес в Самаре активнее всего растет сферах ПВЗ и туризма. Среди франшиз заметнее всего вырос спрос на предложения в сферах строительства и аренды. Самые популярные сферы франшиз: ИТ (26%), торговля (14%), строительство (11%), услуги (10%) и аренда (10%). Значительнее всего количество предложений увеличилось в сферах аренды и строительства.

Специалисты Авито Бизнес 360 изучили данные по предложению и спросу в категориях "Готовый бизнес" и "Франшизы" в Самаре во II квартале 2025 года и проанализировали динамику за квартал, полгода и год.

Франшизы

Во II квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на строительные франшизы вырос в три раза, а за полгода, в сравнении с IV кварталом 2024 года, четыре раза. Средний размер паушального взноса — 400 000 рублей. Также заметен еще один тренд — спрос на предложения в сфере аренды за год увеличился в десять раз, а за полгода — в четыре раза. Средний паушальный взнос составил 1 000 000 рублей.

В общей структуре спроса наибольшей популярностью пользуются франшизы в сфере ИТ — на них приходится 31%. На втором месте — франшизы в сфере торговли с долей 18%. Топ-3 замыкают предложения в сфере строительства (10%). Также в пятерке лидеров — сферы услуг (9%) и аренды (9%).

"Во втором квартале спрос на франшизы в сфере строительства остается на высоком уровне, это обусловлено тем, что лето — это пик строительной активности. Спрос на строительные услуги сохранится вплоть до осени, пока суточная температура воздуха будет положительной. Поскольку порог входа у франшиз обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками. Работая под известным брендом и используя отлаженные процессы, предприниматели могут быстрее выйти на рынок. При этом процесс покупки франшизы в среднем занимает около 2–3 месяцев, а потратить на покупку франшизы люди в среднем готовы около 1 млн рублей", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В динамике предложения заметен тренд на франшизы в сферах аренды и строительства. Так, за год количество предложений в арендных франшизах выросло на 83%, а за полгода — на 10%. В строительных франшизах — на 50% за год и на 38% за полгода.

Если говорить о структуре предложения, на первом месте — сфера торговли с долей 28%. За ней следует сфера услуг с долей 24%. 15% пришлось на сферу общепита, 8% — на сферу красоты и здоровья и 7% — на сферу строительства.

Готовый бизнес

Согласно выводам аналитиков, во II квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение интереса к готовому бизнесу, что объясняется сохранением высокой ключевой ставки, а также более тщательным подходом предпринимателей к выбору бизнеса для инвестирования.

"В условиях текущих реалий мы наблюдаем снижение интереса к объектам готового бизнеса в определенных категориях с более высоким порогом входа. Размер ключевой ставки напрямую влияет на готовность предпринимателей к поиску и инвестированию средств, они пересматривают свой подход и вкладывают деньги более обдуманно. Проекты с длительным сроком окупаемости для предпринимателей сейчас выглядят менее привлекательно. Предпочтение отдается нишам с быстрым возвратом инвестиций и низким порогом входа, в частности, небольшим предприятиям сферы общепита и пунктам выдачи заказов", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

В спросе на готовый бизнес есть характерный для сезона тренд — бизнес в сфере туризма. Такими предприятиями за полгода стали чаще интересоваться на 53%, а за квартал — на 35%. Также продолжается рост интереса к ПВЗ — за год он увеличился в 3,5 раза, за полгода на 92%, а за квартал — на 35%.

"В условиях растущего интереса к внутреннему туризму и изменяющимся предпочтениям россиян мы отмечаем сформировавшийся тренд на готовый бизнес в сфере туризма. Активное развитие внутреннего туризма способствует росту интереса к готовым бизнесам, которые могут предложить уникальные туристические продукты и услуги. Но кроме того, для предпринимателей такой бизнес предлагает более низкие риски, так как он уже имеет налаженные процессы, клиентскую базу и узнаваемость бренда. Это особенно привлекательно для тех, кто хочет быстро войти в рынок без необходимости стартовать с нуля", — добавляет Илья Дудковский.

По объему спроса лидирует бизнес в сфере ПВЗ с долей 25%. Второе место — у сферы торговли с долей 15%. Далее следуют предприятия в сфере ИТ (12%). В топ-5 также попал бизнес в сфере общепита (11%), а также авто (9%).

В предложениях аналитики тоже зафиксировали тренд на ПВЗ, также выделяется бизнес в сфере аренды. Так, за год предложений в сфере ПВЗ стало больше в 2,5 раза, за полгода — в два раза, а за квартал — на 47%. Предложений в сфере аренды за год стало больше вдвое, за полгода — на 29%, а за квартал — на 38%.

Больше всего предложений приходится на бизнес в сфере торговли (23%). На втором месте — сфера общепита с долей 13%. Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере ПВЗ (11%). В топ-5 также вошли сферы производства (10%) и услуг (10%).