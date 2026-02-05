Самарцы в 2025 г. стали чаще банкротиться

За 2025 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 17 190 заявлений о признании гражданина банкротом, что на 28,1% больше, чем в 2024 году. Такая статистика опубликована в кратком анализе итогов работы суда за прошедший год.

Всего же, с учетом исков по юрлицам, в областной арбитраж в 2025 г. поступило 17 594 заявлений о банкротстве, что на 3 463 или 24,5% больше, чем в 2024 году.

За 2025 г. Арбитражным судом Самарской области было рассмотрено 14 681 банкротное дело (рост на 16,8% по сравнению с 2024 годом).