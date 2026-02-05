16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы в 2025 г. стали чаще банкротиться ФАС проверит обоснованность цен на хлеб в Самарской области Суд решил, что самарский стадион "Буревестник" должны вернуть городу Суд забрал участки бизнесмена Алексея Шаповалова по просьбе Генпрокуратуры В Самаре предложили установить механизированные двухуровневые парковки

Экономика и бизнес

Самарцы в 2025 г. стали чаще банкротиться

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 2025 г. в Арбитражный суд Самарской области поступило 17 190 заявлений о признании гражданина банкротом, что на 28,1% больше, чем в 2024 году. Такая статистика опубликована в кратком анализе итогов работы суда за прошедший год.

Фото: https://samara.arbitr.ru/

Всего же, с учетом исков по юрлицам, в областной арбитраж в 2025 г. поступило 17 594 заявлений о банкротстве, что на 3 463 или 24,5% больше, чем в 2024 году.

За 2025 г. Арбитражным судом Самарской области было рассмотрено 14 681 банкротное дело (рост на 16,8% по сравнению с 2024 годом).

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1