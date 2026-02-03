16+
CARCADE запускает специальное предложение на транспорт с пробегом: выгода до 3,6 млн рублей

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о старте специального предложения на транспорт с пробегом из собственного автопарка. В рамках акции клиенты могут приобрести автомобили и спецтехнику с выгодой до 3,6 млн рублей. Предложение действует до конца февраля 2026 года.

В акции участвует ограниченный перечень транспортных средств, находящихся в собственности CARCADE. Клиентам доступны различные форматы приобретения: лизинг — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также покупка по договору купли-продажи, которая доступна и физическим лицам. Все автомобили и единицы спецтехники имеют прозрачную юридическую историю, прошли необходимую проверку и доступны для осмотра на стоянках компании.

Так, в рамках специального предложения можно приобрести экскаватор LiuGong CLG933 со скидкой 1 065 696 рублей; бульдозер Shantui SD с выгодой в размере 1 082 628 рублей; стреловой кран ZOOMLION ZRT850 с преференцией 3 624 978 рублей.

Специалисты CARCADE подбирают индивидуальные условия сделки с учётом задач бизнеса и финансовых возможностей клиента, обеспечивая оптимальное решение для обновления автопарка.

Полный перечень доступных автомобилей и спецтехники можно найти на сайте компании.

