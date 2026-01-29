CARCADE обновляет условия лизинга автомобилей FOTON

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) сообщает об обновлении корпоративных условий лизинга на автомобили FOTON.

В рамках специальной программы клиенты могут получить скидку 11% от РРЦ на пикапы TUNLAND V7, TUNLAND V9. Предложение распространяется на договоры, заключенные до конца 2026 года. Кроме того, на модели TOANO, TOANO PRO, TUNLAND G9, VIEW действует корпоративная преференция в размере 150 тыс. рублей. Данное предложение доступно по договорам, оформленным до 31 марта 2026 года.

Выгода учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии или поставке через дилерскую сеть партнёра программы. Подробности предложений уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.