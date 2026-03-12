16+
"КонсультантПлюс" рассказывает: как не отдать свои деньги инфоцыганам

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Индивидуальный предприниматель решил сделать миллионы на Вайлдберриз. Но поскольку он не знал, как и с чего начать, решил обратиться к успешному коучу. За возможность получить знания пришлось заплатить 2 млн рублей. Предпринимателя добавили в групповой чат коуча и предоставили доступ к обучающим видеороликам.

И что-то как-то Предприниматель не впечатлился, слишком много "воды", внятные ответы на вопросы отсутствуют, а информация, в общем-то, есть в свободном доступе в Интернете. И тут ИП понял, что это очередной инфоцыганский "развод". Ссылаясь на ненадлежащее качество услуг, несоответствие фактического объема и содержания предоставленных материалов заявленной стоимости, а также на отсутствие потребительской ценности оказанных услуг, Предприниматель направил коучу претензию о возврате своих денег. Разумеется, никто ему ничего не вернул. Тогда пришлось обращаться в суд.

Суд проанализировал условия договора и пришел к выводу, что предмет услуги сформулирован общими фразами, поэтому невозможно понять, за что конкретно коуч берет 2 млн рублей. В договоре приведен перечень услуг — доступ к видеоматериалам, размещенным на платформе, совместные выезды, совместные закупки, личная работа с наставником. Коуч, продвигая свои услуги, указывал на уникальный авторский обучающий материал, а также на привлечение экспертов и спикеров, обещал поработать с мышлением, поиском внутренней силы и мотивации. По итогу ничего, кроме видеоуроков, ИП не получил, да и те не уникальны — масло масляное. Мышление не поменялось, спикеров не услышал, совместных закупок и выездов не получил. Разве что "прозрел", но такой услуги в договоре не было.

Суд тоже не увидел конкретики в договоре — все указанные в нем услуги являются неинформативными. Непонятно, в какой области знаний, навыков и умений осуществляется каждый из видов обозначенной в договоре услуги. Суд проанализировал тарифы коуча и установил, что красная цена видосиков про "успешный успех" — 100 тыс. руб. Соответственно, коуч обязан вернуть Предпринимателю 1,9 млн рублей и еще полмиллиона процентов за пользование чужими средствами. Так что, в этот раз ИП в накладе не остался.

Так называемые инфоцыгане обещают за плату раскрыть секрет успешной жизни и богатства, но по факту их продукты часто состоят из информации, которую можно найти по первым ссылкам в Интернете. Вместо конкретных знаний они обращаются к эзотерическим или психологическим практикам, рассказывают, как нужно ставить цели, быть уверенным в себе или правильно загадывать желания. Чтобы не попасться в их лапы, изучите информацию в открытых источниках, биографию, данные об образовании, наличие экспертных статей в СМИ. Поинтересуйтесь у тех, кто уже проходил обучение, какие результаты это дало. Изучите отзывы не только на сайте самого курса, но и в других источниках.

Цена вопроса: 2 млн руб.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ruНе ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

Реклама ООО "КонсалтикаПлюс", подробнее на сайте: https://consaltika.ru

