"КонсультантПлюс" рассказывает: являются ли неосновательным обогащением деньги, уплаченные по исполнительному листу

Вышло так, что одно крупное Учреждение задолжало РСО за потребленную тепловую энергию 3283122 руб. 71 копейку. Стороны встретились в суде, и последний обязал Учреждение выплатить всю сумму долга вместе с пенями. Скрепя сердце и скрипя бюджетом, Учреждение перечислило по исполлисту все до копейки.

А потом спохватилось: "Постойте! У нас же одно из помещений передано в аренду! И Арендатор сам платит за тепло по прямым договорам. Это же с нас целых 31769 руб. 43 коп. излишне взыскали! Коварная РСО два раза деньги за один и тот же ресурс получила". И с требованием о взыскании неосновательного обогащения с РСО Учреждение снова направилось в суд.

Первые две инстанции согласились с Учреждением и взыскали с РСО неосновательное обогащение. Суды отклонили доводы РСО о том, что в предыдущем споре о взыскании задолженности прямой договор с арендатором не всплывал, поскольку РСО - профессиональный участник рынка и не могла не знать о наличии этого договора.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами РСО, что Учреждение не менее профессиональный участник правоотношений и не могло не знать о заключенном договоре аренды в отношении своего нежилого помещения. Однако в предыдущем разбирательстве о наличии договора аренды не заявило. А значит, самостоятельно несет риск непредъявления суду доказательств. Повторно ставить вопрос об установлении состояния расчетов сторон за те же расчетные периоды в рамках настоящего дела Учреждение не вправе.

В рассматриваемом случае основанием для получения РСО за счет Учреждения спорных денежных средств по исполлисту служил судебный акт, установивший обязанность Учреждения по оплате потребленной тепловой энергии и начисленной пени как законного правообладателя нежилых помещений.

Заявляя требование о взыскании неосновательного обогащения и инициируя производство по настоящему делу, Учреждение фактически просит пересмотреть в ином судебном процессе (деле) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, что недопустимо.

При этом суд округа отметил, что отношения между спорщиками носят длящийся характер, в связи с чем стороны не лишены возможности урегулировать во внесудебном порядке возникшую ситуацию и обсудить проведение перерасчета в последующие периоды. В общем, сами договаривайтесь, товарищи.

Битва за бюджетные, по собственному недосмотру переплаченные, 31 769 руб. 43 коп. была проиграна. И обошлась Учреждению в дополнительные 90 000 госпошлины. Хотели как лучше, получилось как всегда ©. Деньги, уплаченные по исполлисту, неосновательным обогащением не являются. Об этом еще президиум ВАС РФ в своем постановлении от 18.10.2012 N 5157/12 высказался.

Цена вопроса - 31769 руб. 43 коп. долга и 90000 госпошлины.

