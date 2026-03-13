16+
"КонсультантПлюс" рассказывает: являются ли неосновательным обогащением деньги, уплаченные по исполнительному листу

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Вышло так, что одно крупное Учреждение задолжало РСО за потребленную тепловую энергию 3283122 руб. 71 копейку. Стороны встретились в суде, и последний обязал Учреждение выплатить всю сумму долга вместе с пенями. Скрепя сердце и скрипя бюджетом, Учреждение перечислило по исполлисту все до копейки.

А потом спохватилось: "Постойте! У нас же одно из помещений передано в аренду! И Арендатор сам платит за тепло по прямым договорам. Это же с нас целых 31769 руб. 43 коп. излишне взыскали! Коварная РСО два раза деньги за один и тот же ресурс получила". И с требованием о взыскании неосновательного обогащения с РСО Учреждение снова направилось в суд.

Первые две инстанции согласились с Учреждением и взыскали с РСО неосновательное обогащение. Суды отклонили доводы РСО о том, что в предыдущем споре о взыскании задолженности прямой договор с арендатором не всплывал, поскольку РСО - профессиональный участник рынка и не могла не знать о наличии этого договора.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами РСО, что Учреждение не менее профессиональный участник правоотношений и не могло не знать о заключенном договоре аренды в отношении своего нежилого помещения. Однако в предыдущем разбирательстве о наличии договора аренды не заявило. А значит, самостоятельно несет риск непредъявления суду доказательств. Повторно ставить вопрос об установлении состояния расчетов сторон за те же расчетные периоды в рамках настоящего дела Учреждение не вправе.

В рассматриваемом случае основанием для получения РСО за счет Учреждения спорных денежных средств по исполлисту служил судебный акт, установивший обязанность Учреждения по оплате потребленной тепловой энергии и начисленной пени как законного правообладателя нежилых помещений.

Заявляя требование о взыскании неосновательного обогащения и инициируя производство по настоящему делу, Учреждение фактически просит пересмотреть в ином судебном процессе (деле) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, что недопустимо.

При этом суд округа отметил, что отношения между спорщиками носят длящийся характер, в связи с чем стороны не лишены возможности урегулировать во внесудебном порядке возникшую ситуацию и обсудить проведение перерасчета в последующие периоды. В общем, сами договаривайтесь, товарищи.

Битва за бюджетные, по собственному недосмотру переплаченные, 31 769 руб. 43 коп. была проиграна. И обошлась Учреждению в дополнительные 90 000 госпошлины. Хотели как лучше, получилось как всегда ©. Деньги, уплаченные по исполлисту, неосновательным обогащением не являются. Об этом еще президиум ВАС РФ в своем постановлении от 18.10.2012 N 5157/12 высказался.

Цена вопроса - 31769 руб. 43 коп. долга и 90000 госпошлины.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

