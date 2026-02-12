CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) сообщает о продлении программы субсидирования по брендам CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX, EXEED до 30 апреля 2026 года.

В рамках специальной лизинговой программы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести легковые автомобили указанных марок на выгодных условиях — с экономией до 300 000 рублей, а также с особыми условиями по платежам.

Размер субсидии определяется выбранным брендом, моделью и комплектацией. Так, кроссовер OMODA C7 2025 г. в. доступен с выгодой в размере 145 000 рублей, JAECOO J7 2025 г. в. — со скидкой 145 000 рублей, 2024 г. в. — 165 000 рублей, на кроссовер TENET T7 2025 г. в. действует выгода в размере 150 000 рублей, а для EXLANTIX ET предусмотрено субсидирование в размере 300 000 рублей.

В программе участвуют официальные дилеры брендов по всей России. Предложение распространяется только на новые автомобили в наличии. Подробности и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.