Лизинг нового электромобиля AVATR 12 с выгодой до 11% в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) предлагает приобрести в лизинг новый гран-купе AVATR 12 на специальных условиях.

Выгода в размере до 11% распространяется на AVATR 12 в комплектациях Business, Dynamic, Dynamic Pro. Привилегия учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

AVATR 12 — полноразмерный гран-купе, длина которого составляет 5020 мм, колёсная база — 3020 мм. В движение флагманский автомобиль приводит силовая установка на 578 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Готовясь к Российскому дебюту, модель AVATR 12 была полностью адаптирована для рынка: мультимедиа на русском языке, интегрированная еSIM-карта российского образца, мобильное приложение для управления автомобилем, "зимний пакет" и разъём зарядного устройства европейского стандарта CCS Combo 2. Зарядную станцию покупатели получат в подарок при приобретении автомобиля. Следуя принципу "ценность выше цены", для всех покупателей в России AVATR предлагает круглосуточную программу поддержки, в которую включены консьерж-сервис, услуги аварийного комиссара, подменного водителя, эвакуация и юридическая помощь.

25 официальных дилеров AVATR в России располагают всей необходимой инфраструктурой для обслуживания электромобилей по международным стандартам бренда: сертифицированное оборудование, оригинальные запчасти на складах, обученный персонал и круглосуточная поддержка клиентов. Всем покупателям предоставляется гарантия до 8 лет или 160 000 километров пробега.

Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, автомобили AVATR доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.