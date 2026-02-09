16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лизинг нового электромобиля AVATR 12 с выгодой до 11% в CARCADE ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2025 года Сравни и Страховой Дом ВСК: в январе 2026 года обращения по каско увеличились на 25%

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг нового электромобиля AVATR 12 с выгодой до 11% в CARCADE

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) предлагает приобрести в лизинг новый гран-купе AVATR 12 на специальных условиях.

Выгода в размере до 11% распространяется на AVATR 12 в комплектациях Business, Dynamic, Dynamic Pro. Привилегия учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

AVATR 12 — полноразмерный гран-купе, длина которого составляет 5020 мм, колёсная база — 3020 мм. В движение флагманский автомобиль приводит силовая установка на 578 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Готовясь к Российскому дебюту, модель AVATR 12 была полностью адаптирована для рынка: мультимедиа на русском языке, интегрированная еSIM-карта российского образца, мобильное приложение для управления автомобилем, "зимний пакет" и разъём зарядного устройства европейского стандарта CCS Combo 2. Зарядную станцию покупатели получат в подарок при приобретении автомобиля. Следуя принципу "ценность выше цены", для всех покупателей в России AVATR предлагает круглосуточную программу поддержки, в которую включены консьерж-сервис, услуги аварийного комиссара, подменного водителя, эвакуация и юридическая помощь.

25 официальных дилеров AVATR в России располагают всей необходимой инфраструктурой для обслуживания электромобилей по международным стандартам бренда: сертифицированное оборудование, оригинальные запчасти на складах, обученный персонал и круглосуточная поддержка клиентов. Всем покупателям предоставляется гарантия до 8 лет или 160 000 километров пробега.

Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, автомобили AVATR доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xSXjoF

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1