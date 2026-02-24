Аналитики ВСК выявили причины обращения новоселов к врачам в разных городах РФ

Самыми частыми причинами наступления страхового случая в рамках страхования ипотеки являются проблемы со здоровьем, почти 62% обращений — таковы данные Страхового Дома ВСК. Самый опасный для заемщиков месяц, особенно для покупателей квартир, — апрель. Наибольшее число обращений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, фиксируется в Уфе.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 причин обращений в рамках страхования ипотеки по итогам 2025 года вошли:

Заболевания — 43% страховых событий Несчастные случаи — 19% Пожары — 7,5%

Стихийные бедствия повреждают недвижимость, оформленную в кредит, только в 5% случаев. Также среди распространенных причин обращений — обнаружение конструктивных дефектов жилья (чуть менее 4%). Менее 2% страховых событий связаны с противоправными действиями третьих лиц.

Наибольшее число происшествий с ипотечными заемщиками фиксируется в апреле (11%), мае и июле (по 8,7%). Больше половины обращений — 56% — приходится на владельцев квартир. На втором месте — покупатели частных домов (39%). Причем наиболее число обращений поступало от обладателей кирпичных домов (36% против, например, 31% среди деревянных или 21% среди блочных). Количество страховых случаев с апартаментами, комнатами или парковочными местами, приобретенными в ипотеку, минимально.

Помимо Москвы (25%) и Санкт-Петербурга (5%), регионами-лидерами антирейтинга по ЧП с ипотечными заемщиками стали Башкортостан (3,6%), Тюменская область (2,9%), Оренбургская область (2,8%), Ростовская область (2,7%), Краснодарский край (2,6%).