16+
Страхование Финансы

Ракам надо беречь здоровье, а тельцам — автомобили: в ВСК выяснили, какие знаки зодиака чаще всего обращаются в страховую повторно

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Эксперты Страхового Дома ВСК проанализировали статистику обращений по предварительным итогам 2025 года и выяснили, в каких регионах чаще всего происходят повторные страховые случаи, а также каким знакам зодиака стоит уделить особое внимание защите своего имущества, а каким — здоровью.

По оценкам Страхового Дома ВСК, большинство россиян обращаются в свою страховую компанию не чаще одного раза в год. В среднем не более 7% страховых случаев приходится на повторные обращения одних и тех же страхователей.

В рамках страхования от несчастных случаев самая высокая доля таких ЧП фиксируется в Краснодарском крае — 13% происшествий. В антирейтинг "невезунчиков" также входят Самарская область (10%) и Дальний Восток (9%). Чаще всего повторные обращения — 2-3 страховых события в год — поступают от мужчин (72%), в особенности средних лет (61%). Примечательно, что большинство травм у них связаны с ремонтом и хозяйственными работами на придомовых участках (самостоятельный ремонт дома, очистка крыши от снега, работа газонокосилкой и т. д.). Большая часть повторных обращений в связи с несчастными случаями поступает от Раков, Скорпионов и Стрельцов.

Статистика по каско отличается — в данном сегменте число повторных обращений составляет 19%. Причем чаще всего в компанию обращаются жители мегаполисов в связи с появлением вмятин и царапин на авто на территории парковок многоквартирных домов. Так, один из клиентов ВСК, проживающий в Новой Москве, за год действия страховой программы трижды обращался в компанию по аналогичной причине. Также среди распространенных поводов повторных страховых событий — падения деревьев на авто, вандализм. Лидер по повторным происшествиям с автомобилями по каско — Москва (65%). На втором месте Екатеринбург (12%), третьем — Санкт-Петербург (9%). Большая часть повторных обращений по каско поступает от Тельцов, Рыб, Весов и Львов.

Среди любителей путешествовать "невезунчиков" значительно меньше — доля повторных страховых случаев по туристическим страховкам составляет не больше 6%. Причем чаще всего они связаны с отравлениями и перееданием. В основном во время зарубежных поездок сталкиваются с такими проблемами Девы, Водолеи и Овны.

Гид потребителя

