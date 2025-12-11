Авито Авто: главный тренд — число крупных выплат по ОСАГО выросло на треть

При средней выплате по ОСАГО 108 тыс. рублей за 9 месяцев 2025 года количество выплат на сумму 350–400 тыс. рублей выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это подтверждают данные совместного исследования страховой компании "Согласие" и Авито Авто.

Рост зафиксирован и в других "категориях" убытков: количество выплат размером 250–300 тыс. рублей выросло на 27%, 150–200 тыс. рублей — на 24%, 200–250 тыс. рублей — на 18%, 300–350 тыс. рублей — на 14%.

Как следствие, у виновника ДТП без полиса многократно возрастают риски столкнуться не просто с неприятным расходом, а с неподъемным для личного бюджета счетом за ремонт чужой машины.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО с 9 декабря стало ответом регулятора и страховщиков на главный тренд рынка: стоимость возмещения убытков растет, а их размер становится тяжелее.

Этот тренд на удорожание убытков находит прямое подтверждение в ценах на ремонт. Для наглядности эксперты "Согласия" и Авито Авто сравнили среднюю стоимость полиса ОСАГО в Самарской области и потенциальные затраты на ремонт популярных моделей автомобилей. Так, замена бампера на пострадавшем Haval F7 обойдется не застрахованному виновнику в 85–110 тыс. рублей. С ОСАГО, средняя цена которого в регионе составляет 8600 рублей, "экономия" составит более 70 тыс. рублей. Ремонт двери Lada Vesta (ОСАГО — 5700 рублей) обойдется в 60–80 тыс. рублей, то есть, благодаря наличию страховки виновник ДТП "сэкономит" более 50 тыс. рублей. Замена лобового стекла на Toyota Camry может обойтись 70–90 тыс. рублей при стоимости ОСАГО в 7700 рублей.

И это цены только за отдельные детали и кузовные элементы, в то время как в ДТП чаще всего страдают несколько деталей, что делает ремонт значительно дороже.

Да, есть автомобили с низкой стоимостью запчастей. К ним можно отнести легендарную Lada "Нива". Здесь замена бампера обойдется всего в 5 тыс. рублей. И для автовладельца, привыкшего к таким ценам, будет сложно представить, что такое же повреждение на другом автомобиле может стоить в 20 раз дороже. А защита от такого риска на "Ниву" стоит всего 4800 рублей.

"Мы наблюдаем тревожный тренд: стоимость ремонта растет, а вместе с ней — и тяжесть убытков, для кошелька водителя, который пренебрег полисом", — отмечает Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия". — "Когда число выплат в 350–400 тыс. рублей за год вырастает более чем на треть, это перестает быть статистикой. Это прямое указание на то, что риски стали дороже. Средняя выплата в 108,5 тыс. рублей за полугодие — лишь верхушка айсберга. Полис ОСАГО сегодня — это не формальность, а эффективный способ гарантированно избежать финансовой катастрофы".

Стоимость полиса рассчитывается по формуле ЦБ РФ и зависит от базового тарифа и корректирующих коэффициентов: территориального, возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и истории страхования. Такой подход позволяет справедливо распределять стоимость страхования по реальным рискам.

В рамках программы льготного страхования по ОСАГО существуют специальные коэффициенты и скидки, которые позволяют снизить стоимость полиса для определенных категорий водителей. Например, действует скидка за безаварийную езду (КБМ), которая уменьшает цену страховки до 54% в зависимости от количества лет, прошедших без страховых случаев. Кроме того, до конца этого года есть возможность полностью компенсировать траты на приобретение страховки. Например, при бронировании автомобиля в Самарской области в сервисе Селект от Авито Авто.

Исследование демонстрирует, что ОСАГО остается эффективным инструментом финансовой защиты для автовладельцев во всех регионах России и обеспечивает существенную экономию при наступлении страхового случая.