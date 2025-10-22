16+
ВСК усилила программу каско "Компакт фикс" защитой от дронов

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК расширил покрытие продукта каско "Компакт фикс". С 20 октября 2025 года во все новые полисы включена защита от повреждений, вызванных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Опция предоставляется автоматически без дополнительной доплаты.

Новый риск "Защита от БПЛА" действует на всей территории России и покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника. Автоматическое включение защиты от БПЛА в новые полисы каско "Компакт фикс" делает страховую программу еще более выгодной без увеличения ее стоимости.

Также напоминаем, в течение октября 2025 года при заключении договора по каско "Компакт фикс" со страховой суммой от 450 тысяч рублей на полис действует скидка 15%.

Каско "Компакт фикс" — это "коробочный" полис с фиксированной стоимостью и рисками, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к нему, так и в качестве самостоятельного продукта. Стоимость страховки начинается от 2 001 рубля.

Программа позволяет надежно защитить автомобиль от широкого спектра непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, самокатчиков, снегоходов, а теперь — и от повреждений, вызванных беспилотными аппаратами.

