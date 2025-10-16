Служба безопасности Росгосстраха помогла обезвредить ОПГ автомошенников в Кабардино-Балкарии

Тесное сотрудничество Департамента по обеспечению безопасности Росгосстраха с правоохранительными органами и спецслужбами позволило обезвредить крупную группировку автомошенников, действовавшую в Кабардино-Балкарской республике с 2022 года. Отметим, что Российский союз автостраховщиков уже давно относит КБР к десятке самых проблемных регионов страны по уровню страхового мошенничества в сфере ОСАГО. Пресечь криминальную деятельность ОПГ, специализировавшейся на инсценировках ДТП, на территории республики удалось впервые за несколько лет. И в сборе материалов, изобличающих мошенников, активно участвовали специалисты Службы безопасности Росгосстраха.

Костяк преступной группы, построившей криминальный бизнес на незаконном получении страховых выплат, составляли жители Кабардино-Балкарской республики. Они инсценировали аварии и затем обращались за страховыми выплатами по ОСАГО. В качестве "пострадавших" транспортных средств использовались автомобили премиум класса, отличающиеся высокой стоимостью запчастей. Всего в преступной схеме было задействовано более 60 машин — в основном Bentley, Maybach, Mercedes-Benz, BMW. "Виновниками" обычно выступали владельцы и водители отечественных машин.

Ущерб от деятельности этой ОПГ в Росгосстрахе оценивают более чем в 44 млн рублей, а в целом для всех пострадавших страховых компаний — свыше 70 млн рублей по более чем 200 криминальным эпизодам.

Как рассказал начальник Управления противодействия мошенничеству компании Росгосстрах Георгий Сотников, вычислить наличие связи между однотипными ДТП удалось в ходе анализа заявляемых клиентами страховых событий. После чего собранные материалы по 116 "страховым случаям" и причастным к ним водителям были переданы в правоохранительные органы. Разработка и сбор доказательств, изобличающих участников этой ОПГ, проводились более года. По инициативе Росгосстраха были получены фото- и видеоматериалы с мест инсценированных ДТП, а также проведен ряд экспертиз, которые были приняты правоохранительными органами в качестве доказательств преступного умысла членов группировки. После того как сформировалась достаточная доказательная база, следователем было возбуждено уголовное дело по многочисленным эпизодам противоправной деятельности автомошенников, по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

В сентябре оперативники УФСБ России по КБР совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по КБР задержали ряд активных участников преступной группы. По месту жительства задержанных и их родственников проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги, документация по оформлению ДТП и другие материалы, свидетельствующие о причастности к криминальному бизнесу. Также изъято 24 транспортных средства — как "потерпевших", так и "виновников".

По ходатайству следователя Нальчинским городским судом задержанным участникам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, планируется возбуждение дополнительных уголовных дел.

"Задержание участников ОПГ автомошенников в Кабардино-Балкарии — важное и в чем-то даже знаковое событие не только для нашей компании, но и для всего страхового рынка, — подчеркивает Георгий Сотников. — Это значит, что страховщикам и сотрудникам правоохранительных органов удается найти методы противодействия криминалу даже в проблемных регионах, где на протяжении ряда лет наблюдаются аномалии по частоте страховых случаев по ОСАГО и размеру средней выплаты. Собрать доказательства мошенничества очень непросто, но системная работа в сочетании с новыми приемами изобличения недобросовестных граждан все же приносят результаты. Рассчитываем, что действия участников этой ОПГ получат справедливую оценку и все причастные понесут заслуженное наказание".