Екатерине Тарховой продлили арест по делу об убийстве экс-мэра и его супруги

В понедельник, 1 декабря, Самарский районный суд Самары продлил до 2 февраля содержание под стражей Екатерине Тарховой.

Как стало известно, в отношении внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова возбудили новые уголовные дела. Ей вменяют в вину хищение вещей бабушки (ст. 158 УК РФ), Натальи Тарховой, а также мошенничество при выводе денег компании "Новитрек" (ст. 159 УК РФ). Пока расследование продолжается.

Напомним, по факту убийства Виктора Тархова и его жены Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это произошло после того, как в декабре 2024 г. супруги перестали выходить на связь. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, вскоре за ними проследовала их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

По словам следователей, когда они обратились к внучке Тарховых, та сказала, что бабушка с дедушкой просто уехали. Вот только их мобильные телефоны все время оставались подключены к одной и той же базовой станции, то есть никуда не перемещались. Затем правоохранители пришли с обыском домой к Екатерине. Там под матрасом на кровати нашли телефоны Виктора и Натальи. Судя по всему, какое-то время внучка отвечала на sms якобы от имени Виктора Тархова. Эти сообщения показались адресатам странными - они заметно отличались от тех, что писал сам Виктор. Также в квартире внучки нашли паспорта, водительские удостоверения и кредитные карты пропавших родственников.

Затем Екатерину проверили на полиграфе. Она озвучила несколько разных версий того, где находятся ее дедушка с бабушкой. То они прячутся от кого-то в Московской области, то уехали в Москву на лечение... Однако следователи засомневались в правдивости слов девушки и отправили ее под стражу.

Как рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Денис Пронюшкин, с 3 января подозреваемая закупила более 170 л жидкого азота, сабельную пилу, более 30 кг каустической соды и пластиковые бочки. На записях камер видеонаблюдения в подъезде и во дворе дома, где жил Виктор Тархов, видно, как Екатерина затаскивает все это в квартиру.

По словам самой Екатерины Тарховой, которая позже дала признательные показания, у нее были два подельника из Грузии: Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели. Якобы Екатерина познакомилась со Светланой на отдыхе в Грузии, а потом подпала под ее влияние.