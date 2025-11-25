Жительницу Самарской области поймали на оформлении фальшивой инвалидности

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, местная жительница на основании фиктивных медицинских документов оформила инвалидность и начала получать социальные выплаты. Так, с мая 2015 г. по январь 2024 г. женщине выплатили более 1,1 млн рублей.