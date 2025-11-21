Пенсионерка из Самарской области перевела 500 тыс. руб., чтобы "спасти внука"

В Самарской области 78-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступники позвонили пенсионерке и сказали, что ее внук попал в серьезное ДТП и, чтобы его спасти, требуется крупная сумма. Женщина испугалась и перевела звонившим 500 тыс. рублей. После этого потерпевшая связалась с родителями якобы пострадавшего и выяснила, что внуку ничего не угрожало.