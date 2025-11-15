Самарчанка поверила звонку из "налоговой" и потеряла 3 млн рублей

В Самаре в полицию обратилась 26-летняя жительница, которая пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником налоговой службы. По его словам ,ее сбережениями пытаются завладеть мошенники и деньги нужно перевести на безопасный счет.

Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела порядка 3 млн рублей. Позже заявительница решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседницу о том, что ее обманули мошенники.

Девушка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.