Пожилой тольяттинец потерял из-за кибермошенников более 400 тыс. рублей

59-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв 410 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили пенсионеру, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет" или "конвертировать в более стабильную валюту".

Поддавшись панике и давлению "специалиста", мужчина дал согласие на "операцию по конвертации". Мошенники, получив доступ к его устройству через удаленное приложение, фактически взяли контроль над его финансовыми операциями.

Под видом "конвертации" денег в течение короткого времени с карты потерпевшего было списано несколько крупных сумм на 410 тысяч рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые были мгновенно обналичены.

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.