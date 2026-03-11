Предполагаемый подельник замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД Мадова Мартынов пытается выйти на волю

В Самарский областной суд 10 марта поступила жалоба от Романа Мартынова. Последнего подозревают в даче взятки бывшему высокопоставленному полицейскому.
Напомним, началось все с того, что на замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгения Мадова некоторый период времени поступали жалобы в разные правоохранительные структуры от жителей Гавриловой Поляны. Позже было возбуждено уголовное дело о получении им взятки. По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне (Волжский район), и его общая стоимость по экспертизе сейчас оценивается в 14 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций. Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был объявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу. Также из судебных заседаний стало известно, что Бадертдинов в последнее время официально работал менеджером по закупкам в ООО АТП "Спецтранс".
Совсем недавно Мартынова задержали и отправили под арест. Согласно картотеке Самарского облсуда, 10 марта от Мартынова поступила жалоба. По данным источников Волга Ньюс, Мартынов попытается оспорить свое содержание в СИЗО. Заседание назначили на 12 марта на 13:45.
