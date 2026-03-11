"Сушил для себя": у сельского жителя Самарской области нашли 1,8 кг конопли

Большечерниговский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении 60‑летнего местного жителя, у которого полицейские обнаружили и изъяли свыше 1,8 кг конопли. Об этом сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.

От неравнодушных граждан в полицию поступила информация о местном жителе, который подозревался в незаконном обороте запрещенных веществ.

Во время осмотра дома и прилегающей территории подозреваемого полицейские заметили характерный запах и обнаружили части растений, которые сушились на полу и в шкафу. Изъятые образцы были направлены на исследование в Экспертно‑криминалистический центр.

Экспертиза подтвердила, что изъятое — части наркотикосодержащего растения конопля. Общая масса составила свыше 1,8 кг. По действующему законодательству это считается крупным размером.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и побои подозреваемый заявил, что собирал дикорастущую коноплю летом в полях, сушил и хранил для личного потребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.