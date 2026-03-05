Тольяттинца, угрожавшего оппоненту пистолетом Макарова во время дорожного конфликта, будут судить

В Тольятти предъявили обвинение местному жителю в совершении хулиганства в отношении инженера-конструктора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в Автозаводском районе. В конце января 24-летний инженер-конструктор одного из тольяттинских АО ехал на авто по ул. Южное шоссе. На кольце с ул. Борковской один из водителей нарушил ПДД и заставил инженера притормозить. Затем нарушитель вышел из машины, начал материться на молодого водителя, угрожал убить и даже вытащил пистолет Макарова, намекая, что приступит к исполнению замысла немедленно.

Позже зачинщик конфликта остыл и, поняв, что никто не желает с ним ссориться, сел в свою машину и уехал. Но все происходящее попало на камеру регистратора, установленную в авто 24-летнего инженера. С этой записью молодой человек и обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый за имущественные преступления 57-летний тольяттинец. Он пояснил, что решил "проучить молодого водителя", но не смог сдержать ярость и продемонстрировал ему пневматический пистолет, которым владеет на законных основаниях.

На него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В ближайшее время оно будет направлено в суд.