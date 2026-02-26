Самарец передал мошенникам 1,2 млн руб. "для сохранения и декларирования"

В Самаре в полицию за помощью обратился 20-летний житель Промышленного района, который в Казани передал 1,2 млн руб. незнакомцу "для сохранения и декларирования", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости выполнить ряд действий "для обеспечения сохранности и декларирования денежных средств".
Мошенник использовал убедительную легенду, ссылался на якобы действующие нормативные требования и создавал впечатление официального взаимодействия — это позволило ему завоевать доверие жертвы. Под предлогом оформления необходимых документов, гарантий безопасности финансов и предотвращения рисков он убедил потерпевшего передать имеющиеся в наличии денежные средства "сотруднику правоохранительных органов", который ожидал молодого человека на вокзале в городе Казань.
В результате противоправных действий злоумышленник завладел суммой в размере 1,2 млн рублей. Потерпевший, полагаясь на заявленный статус собеседника и его убедительные аргументы, не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. После передачи денег, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.
Полицейские проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения лиц, причастных к мошенничеству.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.