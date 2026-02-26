Самарец передал мошенникам 1,2 млн руб. "для сохранения и декларирования"

В Самаре в полицию за помощью обратился 20-летний житель Промышленного района, который в Казани передал 1,2 млн руб. незнакомцу "для сохранения и декларирования", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости выполнить ряд действий "для обеспечения сохранности и декларирования денежных средств".

Мошенник использовал убедительную легенду, ссылался на якобы действующие нормативные требования и создавал впечатление официального взаимодействия — это позволило ему завоевать доверие жертвы. Под предлогом оформления необходимых документов, гарантий безопасности финансов и предотвращения рисков он убедил потерпевшего передать имеющиеся в наличии денежные средства "сотруднику правоохранительных органов", который ожидал молодого человека на вокзале в городе Казань.

В результате противоправных действий злоумышленник завладел суммой в размере 1,2 млн рублей. Потерпевший, полагаясь на заявленный статус собеседника и его убедительные аргументы, не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. После передачи денег, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

Полицейские проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения лиц, причастных к мошенничеству.