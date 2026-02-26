16+
Муниципалитеты Власть и политика

Центр развития промышленной робототехники презентовали в промышленном парке "Преображенка"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
25 февраля состоялась презентация Центра развития промышленной робототехники, расположенного в индустриальном промышленном парке "Преображенка". Он создан на базе компании "Тесвел" (входит в ГК "Волгаэнергопром") в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" и будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, технологическим консалтингом, а также подготовкой квалифицированных кадров для промышленности Самарской области и всей страны. В презентации приняла участие первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Робототехника — это не просто передовые технологии, а одно из стратегических направлений развития Самары и региона. Это драйвер экономики, который повышает конкурентоспособность наших предприятий и открывает новые возможности для их роста. Наша задача — системно поддерживать развитие высокотехнологичных отраслей, стимулировать инновации и помогать перспективным проектам масштабироваться и выходить на новые рынки. В перспективе Самара должна стать лидером в сфере новых технологий, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса и талантливых специалистов, привлекать инвестиции", — отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Как рассказал директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский, компания специализируется на сложных инжиниринговых проектах, а также предлагает готовые типовые решения для роботизации отдельных производственных операций. Для гостей провели экскурсию с демонстрацией роботизированных решений для сварки, наплавки, паллетирования, нанесения герметика, сборки и складской логистики, маркировки в системе "Честный знак".

"У нас налажены тесные связи с ведущими вузами. Это позволило разработать эффективные образовательные программы — и для вузовского обучения, и для повышения квалификации специалистов. Сейчас особенно важно быстро наращивать число профессионалов, готовых решать задачи современного промышленного производства. Сегодня мы создаём интенсивные программы, позволяющие в сжатые сроки обучить специалистов грамотной работе с современными роботизированными комплексами", — рассказал директор ООО "Тесвел" Сергей Моршанский.

На сегодняшний день у компании более 200 реализованных проектов в сферах машиностроения, аэрокосмической отрасли, пищевой промышленности и металлообработки. В "Тесвел" есть собственное конструкторское бюро и тренинг-центр, отдел инженеров-робототехников.

Напомним, национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в целях развития промышленной робототехники и автоматизации производства.

