Юлия Ашуркова: "В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события"

10 февраля во время прямого эфира программы "Прямой диалог" в Госпаблике администрации города Самары первый заместитель главы города Юлия Ашуркова рассказала об основных событиях туристического сезона 2026 года. В их числе - второй гастрономический фестиваль "Самара со вкусом", над его программой администрация города работает совместно с правительством Самарской области.

"Этот год объявлен Годом единства народов России, и он юбилейный для Самары - нашему городу исполняется 440 лет. Поэтому все культурные, спортивные и деловые события так или иначе будут связаны с этими датами. Особое место вновь займет гастрономический фестиваль "Самара со вкусом". Мы решили значительно расширить его рамки и пригласим не только рестораторов из нашего города и региона, но и из соседних областей. В целом же в течение юбилейного года жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события и ряд сюрпризов", - рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Среди значимых событий Юлия Ашуркова отметила специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства "ТурПритяжение. Новое дыхание", который запланирован на май. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов туризма, обмена опытом и презентации новых маршрутов и туристических проектов. В начале лета Самара примет большой федеральный проект Союза театральных деятелей "Театральный поезд", а в июле - фестиваль песен Владимира Высоцкого "Волга песни слышала". Более 30 концертных программ проведет в летний сезон на открытых сценах Самарский концертный духовой оркестр.

"Отдельное внимание в 2026 году уделим развитию туристической инфраструктуры: продолжатся работа по оформлению центра города в рамках туристического кода, установка новых сувенирных павильонов у Речного вокзала. Прорабатываем вопрос модернизации и переоснащения открытой сцены летнего театра в Струковском саду - весной и летом это одна из основных точек притяжения жителей и туристов, и хочется, чтобы там могли проходить концерты, выступления команд КВН. Проект в разработке", - добавила Юлия Ашуркова.

Отметим, что с 2025 года по поручению главы города Ивана Носкова Самара укрепляет деловые связи и расширяет межрегиональное сотрудничество совместно с представителями туристической сферы регионов Приволжского федерального округа и Республики Абхазия. Особое внимание планируется уделить детскому туризму и созданию патриотических, культурных и научных маршрутов. Также для туроператоров из регионов России в 2026 году будет организован рекламный тур по Самаре.

Напомним, развитие туризма является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Документ прошел обсуждения вместе с активными жителями, в том числе в ходе тематических и районных стратегических сессий, а также с депутатами, представителями администрации города, членами Общественной палаты города Самары и экспертами и был принят думой города Самары в декабре 2025 года.

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке.