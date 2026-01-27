Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ

26 января администрация города Самары заключила соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ. Документ направлен на социально-экономическое развитие города, его подписали глава города Самары Иван Носков и управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Мочалов.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми организациями, которое позволит развивать Самару и создавать комфортные условия для жизни в городе. Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ в перспективе позволит реализовать важные инфраструктурные проекты в области создания новых социальных объектов, реставрации объектов культурного наследия, развития индустриальных парков и многого другого. Мы всегда строим работу на принципах взаимного уважения интересов и ждем такого же подхода от наших партнеров", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Подписанное соглашение устанавливает партнерство администрации города и Банка ДОМ.РФ в финансово-кредитной сфере — совместную реализацию инвестиционных проектов, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, финансирование развития городской инфраструктуры.

"Соглашение затрагивает широкий круг задач в рамках социально-экономического развития города. Надежные партнерские отношения, связывающие Самару и Банк ДОМ.РФ, качественные инновационные банковские продукты, которые мы предлагаем, будут содействовать развитию строительной сферы, предпринимательской активности, повышению благосостояния жителей города", — отметил управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Мочалов.

Отметим, что на сегодняшний день банк ДОМ.РФ занимает в Самаре 35% рынка проектного финансирования строительства жилья. С его кредитной поддержкой в городе строится 15 новых домов. Помимо финансирования строительной отрасли, банк кредитует региональные предприятия в сфере металлургии, торговли и пр. Банк входит в топ-4 ипотечных кредиторов Самарской области, активно развивает направление финансирования частного домостроения.