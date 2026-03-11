В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей

В Самаре по итогам 2025 года 362 молодые семьи воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия и получили социальные выплаты из городского бюджета на покупку квартиры или строительство собственного дома. Такой мерой поддержки также воспользовалось 14 молодых семей, где один из супругов является сотрудником муниципального учреждения Самары. Об этом в эфире программы "Прямой диалог" рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

"Жителям Самары сегодня доступны все федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки. На городском уровне по поручению Ивана Николаевича Носкова для поддержки отдельных категорий граждан действуют пять муниципальных программ. Например, в рамках программы "Самара — детям: мы разные — мы равные" различные меры соцподдержки доступны детям с ОВЗ: выделяем средства на покупку компьютеров детям от 7 до 18 лет, соцвыплату на ремонт жилого помещения для ребенка с ОВЗ или бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение по программе "Мать и дитя", — рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Так, в 2025 году по программе "Самара — детям: мы разные — мы равные" выплату в размере 40 тысяч рублей на покупку компьютерной техники получили 50 семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ; возможностью получить единовременную выплату на ремонт помещений, где проживают дети с ОВЗ, воспользовались 50 семей. Также 83 юных жителя Самары прошли санаторно-курортное лечение, а 125 детей получили единовременное пособие при поступлении в 1 класс. В рамках программы "Развитие жилищного строительства в Самарской области" в Самаре предоставляются квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2026 году администрация города Самары планирует приобрести не менее 250 квартир.

Поддержка молодых семей, нуждающихся в жилье, оказывается по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В 2025 году на социальные выплаты для улучшения жилищных условий — покупку квартиры или возведение объекта индивидуального жилищного строительства — было направлено более 338 млн рублей. В 2026 году эту сумму планируется увеличить до 420 млн рублей.

"Одной из важных мер поддержки в Самаре для участников Великой Отечественной войны, взрослых и детей с ОВЗ сегодня является социальное такси. В 2025 году оно выполнило более 98,5 тысяч заявок. По инициативе главы города Самары Ивана Николаевича Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало доступно сопровождение — по итогам года выполнено 79 таких заявок", — добавила Ольга Слесарева.

Запись прямого эфира с Ольгой Слесаревой можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке. Отметим, что в ближайший четверг, 12 марта, в программе "Прямой диалог" примет участие заместитель главы города Самары, руководитель департамента экономического развития и инвестиций Владислав Зотов. Эфир можно будет посмотреть на телеканале "Самара-ГИС" и в Госпаблике администрации города Самары.