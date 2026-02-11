Иван Носков сообщил о начале строительства нового детского сада в Куйбышевском районе

В Самаре приступили к строительству детского сада в Куйбышевском районе, рядом с новым ЖК "Амград". "Район молодой и молодежный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим", — пишет в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков.
"Детский сад рассчитан на 300 детишек от года до семи лет, предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок и т. д. Плюс гимнастический и спортивный залы, бассейн и кабинет психолога. В общем, все, что нужно для гармоничного и быстрого развития малышей.
Общая стоимость проекта составляет более полумиллиарда рублей. Это один из первых проектов, реализуемых в рамках Стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области. Начинаем планы делать былью!", — пишет глава Самары.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.