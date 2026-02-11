16+
Сюжеты:
Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков сообщил о начале строительства нового детского сада в Куйбышевском районе

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре приступили к строительству детского сада в Куйбышевском районе, рядом с новым ЖК "Амград". "Район молодой и молодежный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим", — пишет в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Детский сад рассчитан на 300 детишек от года до семи лет, предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок и т. д. Плюс гимнастический и спортивный залы, бассейн и кабинет психолога. В общем, все, что нужно для гармоничного и быстрого развития малышей.

Общая стоимость проекта составляет более полумиллиарда рублей. Это один из первых проектов, реализуемых в рамках Стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области. Начинаем планы делать былью!", — пишет глава Самары.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

