Иван Носков сообщил о начале строительства нового детского сада в Куйбышевском районе

В Самаре приступили к строительству детского сада в Куйбышевском районе, рядом с новым ЖК "Амград". "Район молодой и молодежный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим", — пишет в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков.

"Детский сад рассчитан на 300 детишек от года до семи лет, предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок и т. д. Плюс гимнастический и спортивный залы, бассейн и кабинет психолога. В общем, все, что нужно для гармоничного и быстрого развития малышей.

Общая стоимость проекта составляет более полумиллиарда рублей. Это один из первых проектов, реализуемых в рамках Стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области. Начинаем планы делать былью!", — пишет глава Самары.