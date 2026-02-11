Роспотребнадзор помогает самарцам вернуть деньги за несостоявшееся шоу "Щелкунчик"

Билеты на представление с московскими "звездами" покупали в Самаре и Тольятти родители на целые классы сразу. А потом вдруг оказалось, что ледовое шоу с симфоническими оркестром перенесли аж на год и деньги возвращать папам и мамам не хотят.
В Управлении Роспотребнадзора на запрос Волга Ньюс сообщили, что им тоже поступали жалобы родителей на эту ситуацию.
"На данный момент нам поступило более 50 обращений по поводу переноса этого мероприятия и возврата денег. При поступлении обращений потребителям дается разъяснительный ответ. А также специалист с первых дней в обязательном порядке созванивается с гражданами для уточнения информации и обсуждения правовой позиции, разъясняются нормы действующего законодательства. В зависимости от ситуации рекомендуется совершить определенные правовые действия для восстановления нарушенных прав (как правило потребители не обращаются с письменной претензией-заявлением в адрес непосредственно организатора мероприятия)", — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
Пострадавшим помогают урегулировать спор в досудебном порядке. Но, как отмечают в Роспотребнадзоре, если это не удастся, то решаться вопрос о подготовке исков в суд.
"По данному вопросу, на сайте Управления также размещена вся необходимая информация для потребителей", — сообщили также в ведомстве.
Напомним, состояться шоу должно было 15–16 декабря 2025 г. в самарском Дворце спорта им. Высоцкого, а также в Тольятти 18 декабря на "Лада Арене". Организатор шоу — "Ледовые сезоны". Исполнять партии должны были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Информацию о новых датах и возврате билетов обещали опубликовать на официальном сайте. Новые даты по плану — через год. Естественно, многие не хотят ждать так долго, а хотят вернуть деньги. Но с этим что-то пошло не так.
"Возврат от организаторов не произведен. Интегратор по продаже билетов возвраты не производит, переводит на организатора. В билете так это и указано. Организатору информация для возврата направлена, но когда будет обработана заявка — непонятно. Молчание. Со своей стороны, письма на возврат направлены мною во все возможные места, какие только ни указывались. Также был направлен запрос в департамент управления делами губернатора Самарской области. Данный вопрос на текущий момент перенаправлен в Управление Роспотребнадзора и находится там на рассмотрении", — рассказала одна из жительниц Самарской области.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.