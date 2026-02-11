16+
Роспотребнадзор помогает самарцам вернуть деньги за несостоявшееся шоу "Щелкунчик"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билеты на представление с московскими "звездами" покупали в Самаре и Тольятти родители на целые классы сразу. А потом вдруг оказалось, что ледовое шоу с симфоническими оркестром перенесли аж на год и деньги возвращать папам и мамам не хотят.

В Управлении Роспотребнадзора на запрос Волга Ньюс сообщили, что им тоже поступали жалобы родителей на эту ситуацию.

"На данный момент нам поступило более 50 обращений по поводу переноса этого мероприятия и возврата денег. При поступлении обращений потребителям дается разъяснительный ответ. А также специалист с первых дней в обязательном порядке созванивается с гражданами для уточнения информации и обсуждения правовой позиции, разъясняются нормы действующего законодательства. В зависимости от ситуации рекомендуется совершить определенные правовые действия для восстановления нарушенных прав (как правило потребители не обращаются с письменной претензией-заявлением в адрес непосредственно организатора мероприятия)", — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Пострадавшим помогают урегулировать спор в досудебном порядке. Но, как отмечают в Роспотребнадзоре, если это не удастся, то решаться вопрос о подготовке исков в суд.

"По данному вопросу, на сайте Управления также размещена вся необходимая информация для потребителей", — сообщили также в ведомстве.

Напомним, состояться шоу должно было 15–16 декабря 2025 г. в самарском Дворце спорта им. Высоцкого, а также в Тольятти 18 декабря на "Лада Арене". Организатор шоу — "Ледовые сезоны". Исполнять партии должны были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Информацию о новых датах и возврате билетов обещали опубликовать на официальном сайте. Новые даты по плану — через год. Естественно, многие не хотят ждать так долго, а хотят вернуть деньги. Но с этим что-то пошло не так.

"Возврат от организаторов не произведен. Интегратор по продаже билетов возвраты не производит, переводит на организатора. В билете так это и указано. Организатору информация для возврата направлена, но когда будет обработана заявка — непонятно. Молчание. Со своей стороны, письма на возврат направлены мною во все возможные места, какие только ни указывались. Также был направлен запрос в департамент управления делами губернатора Самарской области. Данный вопрос на текущий момент перенаправлен в Управление Роспотребнадзора и находится там на рассмотрении", — рассказала одна из жительниц Самарской области.

