В Самарской области бывший замначальника колонии попался на продаже телефона осужденному

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор бывшему замначальника ИК-3, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Сотрудник колонии продал одному из заключенных за 10 тыс. руб. мобильник, изъятый ранее у другого осужденного.
В результате суд приговорил экс-сотрудника ФСИН к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретил занимать должности в правоохранительных органах.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.