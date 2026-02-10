В Самарской области бывший замначальника колонии попался на продаже телефона осужденному

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор бывшему замначальника ИК-3, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Сотрудник колонии продал одному из заключенных за 10 тыс. руб. мобильник, изъятый ранее у другого осужденного.

В результате суд приговорил экс-сотрудника ФСИН к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года запретил занимать должности в правоохранительных органах.