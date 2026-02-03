Сотрудница банка похитила у клиентов 7,5 млн руб. в Самарской области

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор работнице банка за девять краж. Женщина выводила деньги со счетов клиентов.
Как рассказали в пресс-службе суда, злоумышленница работала главным клиентским менеджером операционного офиса. Она использовала программное обеспечение банка с персональной учетной записью. Всего со счетов клиентов сотрудница похитила около 7,5 млн рублей. 20 января женщине вынесли приговор.
"Подсудимая признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также в совершении шести преступлений, предусмотренных п. "в, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ей назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил", - рассказали в суде Центрального района Тольятти.
