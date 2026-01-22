Троих человек осудили в Тольятти за смерть электромонтера на производстве

Автозаводский районный суд Тольятти 21 января рассмотрел уголовное дело П., Г. и К, которых обвиняли в нарушение правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть.

Ранее на территории цеха по ремонту оборудования электромонтер получил смертельные ожоги из-за короткого замыкания и образования электрической дуги. Произошло это, когда он пытался ремонтировать главный контактор индукционной плавильной печи. Оказалось, что токоведущие части находились под напряжением.

Как выяснило следствие, обвиняемый К. допустил электромонтера к работе в электроустановке без термостойкого костюма. Г., не оформив наряд-допуск, выдал задание ремонт, а потом покинул участок и оставил работника без надзора. А П. не убедился в том, что ремонтируемый участок обесточен, но при этом написал в оперативном журнале об отключении.

В итоге суд назначил П. год принудительных работ, а Г. и К. — по году и двум месяцам. 10% от их зарплаты будут удерживать в доход государства. Кроме того, им на сроки от года до полутора лет запретили заниматься некоторыми видами деятельности.