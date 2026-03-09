16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Волге спасли мужчину и женщину, застрявших на снегоходе в фарватере реки В Самарской области перехватили еще один вражеский беспилотник В Самаре ребенок пострадал от снега, упавшего с балкона Пенсионерка из Самары умерла после ужина в ресторане в Египте В самарском детсаду обрушился потолок из-за протечки горячей воды

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге спасли мужчину и женщину, застрявших на снегоходе в фарватере реки

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 марта, на реке Волга в районе острова Васильевский мужчина и женщина застряли на снегоходе на фарватере реки, сообщает ПСС по Самарской области.

Оставаться на льду при сильном ветре было опасно, поэтому они обратились за помощью к спасателям. В 23:27 от спасательной станции для оказания помощи вышел аэроглиссер "Север". Высокие торосы на фарватере не позволили спасателям пробиться. Было принято решение задействовать более легкий аэроглиссер "Патруль". Спасательным автомобилем аэроглиссер доставили в с. Переволоки и спустили на лед. В 04:21 пострадавших доставили на аэроглиссере до берега. От медицинской помощи они отказались.

В спасательной операции было задействовано 10 спасателей из Сызрани и Октябрьска, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера. Спасатели призывают воздержаться от выхода не лед. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5