В Самарской области перехватили еще один вражеский беспилотник

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 21 февраля, в период с 10:00 до 15:00 в Самарской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.