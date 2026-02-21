В Самарской области перехватили еще один вражеский беспилотник

В субботу, 21 февраля, в период с 10:00 до 15:00 в Самарской области дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.
Напомним, минувшей ночью Украина ударила БПЛА по двум объектам в регионе. По данным оборонного ведомства, в небе над губернией было сбито пять беспилотников. Пострадавших в результате атаки нет.
