В Самаре мужчина упал с "Ладьи" и погиб

В понедельник, 29 декабря, на набережной произошло ЧП со смертельным исходом.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, днем с монумента Ладья упал мужчина. Со ссылкой на региональные Минздрав сообщается, что пострадавший получил смертельные травмы.
В понедельник, 29 декабря, на набережной произошло ЧП со смертельным исходом.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, днем с монумента Ладья упал мужчина. Со ссылкой на региональные Минздрав сообщается, что пострадавший получил смертельные травмы.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс