В Самаре разыскивают 13-летнюю девочку

Самарская полиция разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Веронику Воронцову, которая 11 февраля ушла из дома в Куйбышевском районе и до сих пор не вернулась.