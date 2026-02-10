Жительницу Тольятти будут судить за убийство знакомого

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в августе 2025 г. она выпивала со своим знакомым в квартире на ул. Дзержинского. В процессе застолья они поссорились, и женщина ударила приятеля ножом в грудь. От этого ранения мужчина скончался на месте.