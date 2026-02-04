В Борском районе задержали подозреваемого в убийстве

В среду, 28 января, в 2:42 в полицию Борского района обратились представители скорой помощи одного из сел. Они рассказали, что к ним поступил вызов к мужчине с ножевым ранением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители, прибывшие по адресу, обнаружили на кухне тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении находились 45-летняя собственница квартиры, ее ранее неоднократно судимый безработный 46-летний сожитель и их гость — ранее не судимый 40-летний местный житель.

Полицейские установили личность погибшего — еще одного гостя хозяйки квартиры — 41-летнего мужчины, ранее привлекавшего к административной ответственности за порчу паспорта гражданина РФ.

Выяснилось, что ножевое ранение погибшему в присутствии хозяев нанес 40-летний участник застолья. Затем он выкинул нож в окно, вызвал медиков и продолжил распивать спиртное. Раненый мужчина скончался до прибытия врачей. Причиной конфликта предположительно стало недовольство злоумышленника поведением погибшего.

"В квартире эксперт изъял смывы вещества бурого цвета, следы обуви, пальцев рук и биологические образцы. В указанном задержанным месте под окном — предположительное орудие преступления — нож. Оперуполномоченные уголовного розыска доставили мужчину в СК РФ", - отмечается в сообщении.