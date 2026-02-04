16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе задержали подозреваемого в убийстве Бастрыкин поручил доложить по делу, связанному с аварийным домом под расселение, в котором до сих пор живут самарцы Врач из Самары под влиянием мошенников передал неизвестным 4 млн рублей Мошенники обманули жителя региона на полмиллиона рублей Замгендиректора СОФПИЖС на селе оштрафован на 1 млн за коррупцию

Преступления Происшествия

В Борском районе задержали подозреваемого в убийстве

БОРСКОЕ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 28 января, в 2:42 в полицию Борского района обратились представители скорой помощи одного из сел. Они рассказали, что к ним поступил вызов к мужчине с ножевым ранением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители, прибывшие по адресу, обнаружили на кухне тело мужчины с признаками насильственной смерти. В помещении находились 45-летняя собственница квартиры, ее ранее неоднократно судимый безработный 46-летний сожитель и их гость — ранее не судимый 40-летний местный житель.

Полицейские установили личность погибшего — еще одного гостя хозяйки квартиры — 41-летнего мужчины, ранее привлекавшего к административной ответственности за порчу паспорта гражданина РФ.

Выяснилось, что ножевое ранение погибшему в присутствии хозяев нанес 40-летний участник застолья. Затем он выкинул нож в окно, вызвал медиков и продолжил распивать спиртное. Раненый мужчина скончался до прибытия врачей. Причиной конфликта предположительно стало недовольство злоумышленника поведением погибшего.

"В квартире эксперт изъял смывы вещества бурого цвета, следы обуви, пальцев рук и биологические образцы. В указанном задержанным месте под окном — предположительное орудие преступления — нож. Оперуполномоченные уголовного розыска доставили мужчину в СК РФ", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1