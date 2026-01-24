Сотрудница банка не дала мошенникам выманить у пожилой тольяттинки 800 тыс. рублей

В Тольятти менеджер банка предотвратила мошенничество. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

79‑летней местной жительнице позвонили неизвестные, сказали, что ее сбережения под угрозой, и убедили снять в банке 800 тыс. руб. и перевести их на "безопасный" счет.

В банке сотруднице Марии Карташовой происходящее показалось подозрительным, и она спросила о цели снятия такой крупной суммы. Пенсионерка ответила в соответствии с типичной схемой мошенников. После этого сотрудница банка вызвала полицию и остановила операцию. При этом злоумышленники все время продолжали звонить жертве и диктовать инструкции. Только после приезда полицейских пожилая тольяттинка поверила, что ее едва не обманули мошенники.