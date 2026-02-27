В Самаре задержали начальника отдела потребрынка районной администрации

Сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары. Его подозревают в получении взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

"По версии следствия, в 2025 г. фигурант получил от продавца продуктов взятку 37 тыс. руб. за непринятие мер к прекращению незаконной торговли на территории района", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Суд по ходатайству следствия уже отправил подозреваемого под стражу. Сейчас назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным Волга Ньюс, подозреваемый — Антон Чегодаев. Ранее в соцсетях сообщалось, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области провели оперативные мероприятия в администрации района.