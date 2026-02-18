Под суд отправили бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова

В суд Ленинского района Самары направили уголовное дело Виктора Кудряшова. Он занимал пост вице-губернатора, когда главой Самарской области был Дмитрий Азаров.
По данным источника Волга Ньюс, дело должно поступить в суде Ленинского района Самары уже 19 февраля. Кроме Виктора Кудряшова в материалах еще двое обвиняемых.
Напомним, Кудряшова заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", приведшем к увеличению стоимости работ.
Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. Теперь должен быть решен вопрос о виновности или невиновности трех остальных фигурантов.
