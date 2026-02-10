Автослесарь из Самарской области продал оставленную на ремонт машину погибшего приятеля

В Богатовский районный суд Самарской области ушло уголовное дело местного автослесаря, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2024 г. мужчина пообещал приятелю отремонтировать его Lada Priora. Хозяин авто отдал ключи и уехал в командировку, где через несколько месяцев скончался. В октябре 2025 г. слесарь продал машину умершего друга неизвестному за 400 тыс. руб. и забрал деньги себе.