Двух фальшивых инвалидов из Самары заподозрили в мошенничестве

В Самаре двое местных жителей стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, не позднее 2013 г. подозреваемые предоставили в Пенсионный фонд фиктивные документы об инвалидности и оформили ежемесячную выплату. Таким образом с 2013 по 2025 г. они незаконно получили более 3,5 млн рублей.