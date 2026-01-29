Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разрушающемся детсаде в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о плохом содержании детсада в с. Печерское Самарской области.

В приемную председателя ведомства обратились по поводу ненадлежащего содержания дошкольного учреждения. Так, здание находится в ветхом состоянии, межэтажные и напольные перекрытия разрушаются, территорию не убирают как следует. Также в группах и санитарных помещениях не соблюдается температурный режим, сотрудники вынуждены использовать электрообогреватели.

В связи с этим в СУ СК России по Самарской области уже расследуется уголовное дело.