В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в хранении и рекламе наркотиков

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали ранее судимого за кражу 31-летнего жителя областной столицы, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба полицейского Главка.
Оперативники провели обыск в квартире, где проживал злоумышленник. В помещении полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, баллончики с краской, трафареты для нанесения надписей с пропагандой наркотиков и сотовый телефон с отчетами анонимным кураторам о нарисованной в разных районах города "рекламе" наркомаркетов.
Исследованием в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что житель Самары хранил дома запрещенные вещества в крупном размере.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ УМВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Кроме того, оперуполномоченным районного отдела по контролю за оборотом наркотиков в отношении злоумышленника составлены и направлены в суд более 15 административных материалов по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.13 КоАП РФ.
Полицейским правонарушитель пояснил, что искал объявление о работе, когда один из пользователей Интернета предложил ему за денежное вознаграждение с помощью баллончика с краской, трафарета и маркера наносить на здания рекламу. Со слов мужчины, он понимал, что надписи содержат предложение незаконного распространения наркотических средств.
