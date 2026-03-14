Тольяттинец пытался погасить свои долги переданным ему на ремонт автомобилем знакомого В Тольятти будут судить дебошира, покусавшего полицейского В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в хранении и рекламе наркотиков Гражданин Узбекистана пытался сбыть в Самаре 52 свертка с героином В Самаре мужчина получил срок за убийство соседа

В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в хранении и рекламе наркотиков

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали ранее судимого за кражу 31-летнего жителя областной столицы, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Оперативники провели обыск в квартире, где проживал злоумышленник. В помещении полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, баллончики с краской, трафареты для нанесения надписей с пропагандой наркотиков и сотовый телефон с отчетами анонимным кураторам о нарисованной в разных районах города "рекламе" наркомаркетов.

Исследованием в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что житель Самары хранил дома запрещенные вещества в крупном размере.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ УМВД России по г. Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Кроме того, оперуполномоченным районного отдела по контролю за оборотом наркотиков в отношении злоумышленника составлены и направлены в суд более 15 административных материалов по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.13 КоАП РФ.

Полицейским правонарушитель пояснил, что искал объявление о работе, когда один из пользователей Интернета предложил ему за денежное вознаграждение с помощью баллончика с краской, трафарета и маркера наносить на здания рекламу. Со слов мужчины, он понимал, что надписи содержат предложение незаконного распространения наркотических средств.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

